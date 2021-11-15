В России за сутки зафиксировали 1211 смертей из-за коронавируса
Общее количество смертей от ковида с начала пандемии в нашей стране достигло 256 597.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 1211. Такую цифру приводит в понедельник федеральный оперштаб. Общее количество смертей от ковида с начала пандемии в нашей стране достигло 256 597. Условная летальность осталась на уровне 2,82%, а окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что свыше 90% показателя избыточной смертности в России за девять месяцев текущего года приходится на коронавирус. А уровень коллективного иммунитета к ковиду в России между тем достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз.
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