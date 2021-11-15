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В России за сутки зафиксировали 1211 смертей из-за коронавируса

Общее количество смертей от ковида с начала пандемии в нашей стране достигло 256 597.

15 ноября, 08:57

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 1211. Такую цифру приводит в понедельник федеральный оперштаб. Общее количество смертей от ковида с начала пандемии в нашей стране достигло 256 597. Условная летальность осталась на уровне 2,82%, а окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что свыше 90% показателя избыточной смертности в России за девять месяцев текущего года приходится на коронавирус. А уровень коллективного иммунитета к ковиду в России между тем достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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