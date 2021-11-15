В России за сутки зафиксировали 1211 смертей из-за коронавируса

Количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 1211. Такую цифру приводит в понедельник федеральный оперштаб. Общее количество смертей от ковида с начала пандемии в нашей стране достигло 256 597. Условная летальность осталась на уровне 2,82%, а окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии.