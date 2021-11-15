"Уже отобрался на Олимпиаду": Вяльбе рассказала о состоянии перенёсшего две операции лыжника Большунова
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что состояние чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова пока не позволяет ему показывать хорошие результаты. Об этом она рассказала на пресс-конференции.
Осенью Большунов перенёс две операции на верхней челюсти из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба. Тренировки он возобновил только в середине ноября.
"У Большунова пока не то состояние, чтобы показывать хорошие результаты. До конца недели он не будет выступать. Большунов уже отобрался на Олимпиаду, это тренерское решение, ему не нужно отбираться", — заявила Вяльбе.
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На прошлой неделе Большунов пропустит турнир в финском Муонио. Соревнования прошли под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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