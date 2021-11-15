Один из пользователей "Инстаграма" потребовал у Анастасии Кудряшовой, жены футболиста сборной России Фёдора Кудряшова, возместить ущерб за проигранную ставку. Об этом она сообщила в социальной сети.

"Почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне денег", — написал болельщик.

Он уточнил, что проиграл полторы тысячи рублей на тотализаторе из-за автогола футболиста в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

Кудряшова выложила скрин переписки и попросила у фаната номер карты.