"Почему ваш муж не отвечает?": Болельщик потребовал у жены игрока сборной России Кудряшова деньги из-за неудачной ставки
Автогол защитника стал решающим в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
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Один из пользователей "Инстаграма" потребовал у Анастасии Кудряшовой, жены футболиста сборной России Фёдора Кудряшова, возместить ущерб за проигранную ставку. Об этом она сообщила в социальной сети.
"Почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне денег", — написал болельщик.
Он уточнил, что проиграл полторы тысячи рублей на тотализаторе из-за автогола футболиста в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии.
Кудряшова выложила скрин переписки и попросила у фаната номер карты.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1. Судьбу матча решил автогол Кудряшова на 81-й минуте. В марте команда Валерия Карпина поборется за путёвку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.
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