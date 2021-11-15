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"Почему ваш муж не отвечает?": Болельщик потребовал у жены игрока сборной России Кудряшова деньги из-за неудачной ставки

Автогол защитника стал решающим в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

15 ноября, 08:36
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Один из пользователей "Инстаграма" потребовал у Анастасии Кудряшовой, жены футболиста сборной России Фёдора Кудряшова, возместить ущерб за проигранную ставку. Об этом она сообщила в социальной сети.

"Почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне денег", — написал болельщик.

Он уточнил, что проиграл полторы тысячи рублей на тотализаторе из-за автогола футболиста в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

Защитник сборной России Кудряшов перед злополучным автоголом получил травму

Защитник сборной России Кудряшов перед злополучным автоголом получил травму

Кудряшова выложила скрин переписки и попросила у фаната номер карты.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1. Судьбу матча решил автогол Кудряшова на 81-й минуте. В марте команда Валерия Карпина поборется за путёвку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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