НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит": Вступившийся за Россию украинский чемпион пошёл на попятную и назвал РФ агрессором

По словам Александра Абраменко, в интервью недельной давности "некоторые моменты были перекручены и выставлены не так".

15 ноября, 02:41

Фото © Instagram / aleksandr.abramenko

Украинский фристайлист Александр Абраменко, победитель Олимпийских игр 2018 года в дисциплине "акробатика", который ранее вступился за Россию, резко изменил свою позицию.

Напомним, около недели назад 33-летний спортсмен заявил, что не может однозначно назвать Россию агрессором, и отметил, что давать оценку происходящим между странами событиям очень сложно из-за отсутствия правды.

"Брависсимо": Украинский комментатор бурно отреагировал на автогол Кудряшова в матче России и Хорватии

"Брависсимо": Украинский комментатор бурно отреагировал на автогол Кудряшова в матче России и Хорватии

В сюжете Военного телевидения Украины Абраменко сделал совсем другие высказывания.

"Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит", — сказал олимпийский чемпион.

По его словам, в интервью недельной давности "некоторые моменты были перекручены и выставлены не так". Абраменко поблагодарил военных Украины и пожелал им "силы духа и терпения".

"Вы нам не соперники": Как украинские спортивные комментаторы оскорбляют Россию в прямом эфире

"Вы нам не соперники": Как украинские спортивные комментаторы оскорбляют Россию в прямом эфире

В последнее время на Украине спортсменов, которые отказываются осуждать РФ или делают фото с российскими коллегами, подвергают жёсткой травле. Так, например, было с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. После этого прыгунья в высоту рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов. Также травле подвергся футболист Александр Зинченко — за снимок с Хабибом Нурмагомедовым. Украинскому олимпийскому чемпиону, депутату Верховной рады Жану Беленюку пришлось объясняться за фото с телеведущей Ольгой Скабеевой. А вот паралимпиец Игорь Цветов решил предвосхитить события и дважды отказался фотографироваться с россиянами на подиуме.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1