"Высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит": Вступившийся за Россию украинский чемпион пошёл на попятную и назвал РФ агрессором
По словам Александра Абраменко, в интервью недельной давности "некоторые моменты были перекручены и выставлены не так".
Фото © Instagram / aleksandr.abramenko
Украинский фристайлист Александр Абраменко, победитель Олимпийских игр 2018 года в дисциплине "акробатика", который ранее вступился за Россию, резко изменил свою позицию.
Напомним, около недели назад 33-летний спортсмен заявил, что не может однозначно назвать Россию агрессором, и отметил, что давать оценку происходящим между странами событиям очень сложно из-за отсутствия правды.
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В сюжете Военного телевидения Украины Абраменко сделал совсем другие высказывания.
"Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит", — сказал олимпийский чемпион.
По его словам, в интервью недельной давности "некоторые моменты были перекручены и выставлены не так". Абраменко поблагодарил военных Украины и пожелал им "силы духа и терпения".
В последнее время на Украине спортсменов, которые отказываются осуждать РФ или делают фото с российскими коллегами, подвергают жёсткой травле. Так, например, было с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. После этого прыгунья в высоту рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов. Также травле подвергся футболист Александр Зинченко — за снимок с Хабибом Нурмагомедовым. Украинскому олимпийскому чемпиону, депутату Верховной рады Жану Беленюку пришлось объясняться за фото с телеведущей Ольгой Скабеевой. А вот паралимпиец Игорь Цветов решил предвосхитить события и дважды отказался фотографироваться с россиянами на подиуме.
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