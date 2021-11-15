Украинский фристайлист Александр Абраменко, победитель Олимпийских игр 2018 года в дисциплине "акробатика", который ранее вступился за Россию, резко изменил свою позицию.

Напомним, около недели назад 33-летний спортсмен заявил, что не может однозначно назвать Россию агрессором, и отметил, что давать оценку происходящим между странами событиям очень сложно из-за отсутствия правды.

В сюжете Военного телевидения Украины Абраменко сделал совсем другие высказывания.

"Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит", — сказал олимпийский чемпион.