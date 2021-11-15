Комментатор украинского телеканала "Футбол-3" в прямом эфире бурно отпраздновал автогол защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова в концовке матча отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. Он не скрывал, что болел в этом поединке за "шашечных". А после досадной ошибки нашего игрока комментатор крайне эмоционально отреагировал на случившееся и искренне радовался.