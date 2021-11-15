"Брависсимо": Украинский комментатор бурно отреагировал на автогол Кудряшова в матче России и Хорватии
После этой игры подопечные Валерия Карпина упустили шанс напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Украинский комментатор бурно отреагировал на автогол Кудряшова в решающем матче России против Хорватии. Видео © Instagram / rocket__sport
Комментатор украинского телеканала "Футбол-3" в прямом эфире бурно отпраздновал автогол защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова в концовке матча отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. Он не скрывал, что болел в этом поединке за "шашечных". А после досадной ошибки нашего игрока комментатор крайне эмоционально отреагировал на случившееся и искренне радовался.
"Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Фёдор Кудряшов! Брависсимо!" — эмоционально воскликнул комментатор.
Ранее украинский комментатор сервиса Megogo Сергей Лукьяненко пожелал в прямом эфире поражения московскому "Спартаку" в матче третьего тура Лиги Европы против "Лестера", а Россию назвал агрессором.
Напомним, сборная России минимально проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Судьбу матча решил автогол Фёдора Кудряшова на 81-й минуте. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
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