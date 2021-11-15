Сербия на последних минутах вырвала победу у Португалии и завоевала путёвку в Катар

Сборная Сербии по футболу завоевала прямую путёвку в финальную часть чемпионата мира – 2022 в Катаре, победив в гостях команду Португалии в заключительном матче отборочного турнира.

Встреча группы A, прошедшая в Лиссабоне, завершилась волевой победой гостей — 2:1. Счёт в начале матча открыл португальский полузащитник Ренату Саншеш, на 33-й минуте серб Душан Тадич забил ответный гол, а победный мяч на 90-й минуте отправил в сетку португальцев Александар Митрович.

Сборная Сербии, набрав 20 очков, завершила отборочный турнир без поражений и пробилась на ЧМ-2022 в Катаре. Ставшая второй сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду (17 очков) выступит в стыковых матчах. Стоит отметить, что встреча с сербами стала для нападающего "Манчестер Юнайтед" первой игрой квалификации ЧМ в карьере, в которой он ни разу не пробил в створ ворот соперника.

Также путёвку в Катар оформила сборная Испании, победившая дома Швецию со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Альваро Мората.