Сербия на последних минутах вырвала победу у Португалии и завоевала путёвку в Катар
Криштиану Роналду впервые в карьере не пробил в створ ворот соперника в матче квалификации ЧМ.
Фото © Instagram / fudbalskisavezsrbije
Сборная Сербии по футболу завоевала прямую путёвку в финальную часть чемпионата мира – 2022 в Катаре, победив в гостях команду Португалии в заключительном матче отборочного турнира.
Встреча группы A, прошедшая в Лиссабоне, завершилась волевой победой гостей — 2:1. Счёт в начале матча открыл португальский полузащитник Ренату Саншеш, на 33-й минуте серб Душан Тадич забил ответный гол, а победный мяч на 90-й минуте отправил в сетку португальцев Александар Митрович.
Сборная Сербии, набрав 20 очков, завершила отборочный турнир без поражений и пробилась на ЧМ-2022 в Катаре. Ставшая второй сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду (17 очков) выступит в стыковых матчах. Стоит отметить, что встреча с сербами стала для нападающего "Манчестер Юнайтед" первой игрой квалификации ЧМ в карьере, в которой он ни разу не пробил в створ ворот соперника.
Также путёвку в Катар оформила сборная Испании, победившая дома Швецию со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Альваро Мората.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России минимально проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Судьбу матча решил автогол Фёдора Кудряшова на 81-й минуте. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
Футбол. Интересное по теме
Защитник сборной России Кудряшов перед злополучным автоголом получил травму
вчера в 20:48
В Катар через стыки: 5 главных выводов об игре сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022
вчера в 19:30
"В конце повезло нам": Главный тренер сборной Хорватии оценил победу над Россией в отборе ЧМ-2022
вчера в 18:20
Комментариев: 0