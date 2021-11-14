Защитник сборной России Кудряшов перед злополучным автоголом получил травму

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов получил травму в концовке матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии. Игрок почувствовал проблемы перед тем, как забил гол в свои ворота.

Последние минуты встречи Кудряшов явно хромал и играл через боль. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отметил, что не мог поменять защитника, поскольку к тому моменту замен уже не осталось. Наставник добавил, что не видел перед автоголом, чтобы Кудряшов хромал. При этом Карпин рассказал, что защитник расстроен после случившегося, однако вся команда его поддержала.