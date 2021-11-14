Защитник сборной России Кудряшов перед злополучным автоголом получил травму
Игрок хромал, доигрывая матч, однако замен у нашей команды к тому моменту уже не осталось.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов получил травму в концовке матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии. Игрок почувствовал проблемы перед тем, как забил гол в свои ворота.
Последние минуты встречи Кудряшов явно хромал и играл через боль. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отметил, что не мог поменять защитника, поскольку к тому моменту замен уже не осталось. Наставник добавил, что не видел перед автоголом, чтобы Кудряшов хромал. При этом Карпин рассказал, что защитник расстроен после случившегося, однако вся команда его поддержала.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России минимально проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Судьбу матча решил автогол Фёдора Кудряшова на 81-й минуте. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
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