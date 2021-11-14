В Катар через стыки: 5 главных выводов об игре сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022 Нашей национальной команде не хватило буквально 10 минут для того, чтобы отправиться на мундиаль в Катар 14 ноября, 19:30 Фото © РФС

Сборная России по футболу, к большому сожалению, не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую. Команда Валерия Карпина проиграла сборной Хорватии и пропустила её вместо себя с первой строчки на мундиаль. Тем не менее наша команда завершила очередной длинный и большой цикл матчей, по которому уже сейчас можно сделать массу выводов. Особенно с учётом того, что прямо по ходу этого отбора в команде произошли серьёзные изменения.

Мы не готовы к грандам

Как бы ни было грустно и обидно, но сборная России пока не готова на равных играть с командами уровня Хорватии. Причём даже такой, какой она предстала перед нами сейчас, — достаточно тяжёлой, не такой мощной, как в 2018 году. Как бы ни старался Валерий Карпин, но переломить эту тенденцию даже он пока что не сумел.

Игра в Сплите в этом вопросе показательна. Непонятно, то ли установка была такой, то ли прессинг Хорватии так сказался, но наша сборная была просто прижата к своим воротам. Подопечные Златко Далича атаковали из любых, каких только желали, позиций, но не могли пробить Матвея Сафонова. Он, к слову, уже не в первый раз был лучшим на поле у нашей сборной. Будь не он на воротах, сложно представить, чем бы всё закончилось.

"Поражение — полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше", — заявил Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Впрочем, не только по игре с Хорватией возникают вопросы. Первый тайм с Кипром, матч с Мальтой, игра со Словакией... моментов накопится тьма. Пока что подшефным Валерия Карпина очень непросто, а потому тревожно за стыки и следующие матчи.

С игрой какая-то беда

Можно сколько угодно говорить о том, что нам не хватило 10 минут. Что нам забили не хорваты, а забили мы сами себе. Что мы шли лидером группы, и многое другое. Но давайте вспомним несколько предыдущих игр. Чтобы не ходить далеко, освежите в памяти первый тайм недавней игры против Кипра. Даже Валерий Карпин не стеснялся говорить о том, что он был провальным. Да, мы вели 1:0, но киприоты имели несколько моментов, чтобы сравнять. Говорить о классе сборной Кипра, как вы понимаете, не приходится.

Или же скучнейший матч со Словакией, который даже и вспомнить сложно. Да и не особо хочется это делать. Так или иначе, а за хорошими результатами порой стоит далеко не самая лучшая игра. О ней дискуссий слишком много, но это тот процесс, который тянется уже достаточно долго. И было нечто похожее ещё при Станиславе Черчесове. Быть может, это и правда наш уровень?

Карпин начал перестройку

Смена Станислава Черчесова на Валерия Карпина привела к тому, что сборная начала играть, ну или хотя бы пытаться это делать, в совершенно другой футбол. Правда, пока не очень понятно, в какой именно и что должно измениться с приходом нового наставника. Вроде бы мы стали действовать смелее, а вроде и нет.

Но то, что перестройка идёт, — вывод, который не требует каких-либо доказательств. Валерий Карпин не стесняется говорить, что он хочет видеть совершенно другую сборную. И раз за разом после невнятных матчей он выражает своё недовольство. Не было этого лишь после Словении, где наши правда старались и показывали неплохой футбол. Сейчас главное — дать Карпину новый, полноценный контракт и работать дальше.

Дзюба, кажется, всё

Смена тренера в сборной привела к ротации состава. Главный её объект — Артём Дзюба. Валерий Карпин сначала решил не давать ему шанса из-за его невнятной игры в начале сезона. Однако затем настроение наставника сменилось, и форвард "Зенита" свой вызов в команду получил. Но тут-то случился совершенно неожиданный поворот.

Дзюба отказался от вызова в сборную России и заявил, что он сейчас к этому не готов. Валерий Карпин простить такое не мог и уже в следующий раз Артёма в национальную команду вызывать не стал, а потом и вовсе сделал достаточно неожиданное признание.

"Я поставил точку (в вопросах про Дзюбу. — Прим. Лайфа). Вы — как хотите. Хотите — спрашивайте, хотите — нет. Это ваши проблемы", — заявил Карпин на пресс-конференции перед матчем с Кипром.

Не умеем играть решающие матчи

Увы, но это тоже тянется давно. Мы проваливаем решающие игры раз за разом. Мы проваливались с Данией на Евро-2020, мы неожиданно проигрывали Словакии тогда, когда важно было выиграть или хотя бы удержать ничью. Согласитесь, что сегодня было нечто похожее. Мы проиграли ровно тогда, когда делать этого было нельзя. И совершили это крайне обидно. Но именно поражения мы заслужили.

Впереди стыковые матчи. Ещё одна порция решающих игр. И соперники там будут очень непростые. Уже известно, что сыграют Шотландия, Австрия, Чехия и Уэльс. Вероятнее всего, мы попадём в число сеяных команд. Из плюсов — полуфинал стыков играем дома. Вот и всё. А дальше сложная система, где попасться может кто угодно. 26 ноября будет жеребьёвка, которая определит наше настроение на ближайшие месяцы.

Хочется закрепить главное. Увы и ах, но это наш уровень. Мы снова увидели то, что с футболом в нашей стране проблем очень много. И в сборной, и на клубном уровне. Пока что чемпионат мира в Катаре от нас просто уплыл. И даже не самая сильная Хорватия для нас — команда совершенно иного уровня.

Авторы Шамиль Гаджиев