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Эксперт заявил об угрозе отключения половины корпоративных мобильных номеров

Речь идёт о 16 миллионах клиентов, которые пока не внесли данные о конечных пользователях в систему ЕСИА.

15 ноября, 02:15

Фото © Pixabay

Более половины корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах, в соответствии с которым корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала "Госуслуги". Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора "ТМТ Консалтинг" Константина Анкилова, на данный момент это сделали 16 миллионов клиентов. Всего же в России, по данным Mobile Research Group, насчитывается около 32 миллионов корпоративных номеров.

"Так, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг уже с 1 декабря", — пишет издание.

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Клиенты, которые заключили договоры на услуги связи после 1 июня, вносят данные в ЕСИА сразу. Период регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), чьи сим-карты используются, например, в банкоматах, продлён до 1 марта 2023 года.

Вместе с тем директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин отметил, что регистрация сим-карт проходит по графику. Он подчеркнул, что ведомство совместно с операторами проводит мероприятия, чтобы все корпоративные клиенты вовремя подали сведения о своих абонентах.

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"Более сотни корпоративных абонентов получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам СМС-напоминание", — рассказал Дубынин.

Регистрировать данные в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону "О связи", регулирующим оборот серых сим-карт.

Ранее агентство TelecomDaily заявило о возможном повышении в России тарифов на интернет и ТВ. Однако в ФАС не увидели причин для роста цен.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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