Эксперт заявил об угрозе отключения половины корпоративных мобильных номеров

Более половины корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах, в соответствии с которым корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала "Госуслуги". Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора "ТМТ Консалтинг" Константина Анкилова, на данный момент это сделали 16 миллионов клиентов. Всего же в России, по данным Mobile Research Group, насчитывается около 32 миллионов корпоративных номеров.

"Так, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг уже с 1 декабря", — пишет издание.

Клиенты, которые заключили договоры на услуги связи после 1 июня, вносят данные в ЕСИА сразу. Период регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), чьи сим-карты используются, например, в банкоматах, продлён до 1 марта 2023 года.

Вместе с тем директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин отметил, что регистрация сим-карт проходит по графику. Он подчеркнул, что ведомство совместно с операторами проводит мероприятия, чтобы все корпоративные клиенты вовремя подали сведения о своих абонентах.

"Более сотни корпоративных абонентов получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам СМС-напоминание", — рассказал Дубынин.