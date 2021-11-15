Столтенберг признал отсутствие консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО

В НАТО нет единого мнения по вопросу вступления в альянс Украины. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнёрство, работаем с ними теснее... Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО", — сказал политик в программе портала Axios на телеканале HBO, подчеркнув, что пока консенсус не достигнут.

Генсек добавил, что в ходе недавней встречи выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку "целостности и суверенитета" страны со стороны НАТО. Лидер Незалежной же, по словам Столтенберга, хочет не поддержки, а полноправного членства в альянсе.