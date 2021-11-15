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Столтенберг признал отсутствие консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО

По его словам, чтобы стать членом альянса, нужно отвечать необходимым стандартам.

15 ноября, 01:31

Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

В НАТО нет единого мнения по вопросу вступления в альянс Украины. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнёрство, работаем с ними теснее... Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО", — сказал политик в программе портала Axios на телеканале HBO, подчеркнув, что пока консенсус не достигнут.

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Генсек добавил, что в ходе недавней встречи выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку "целостности и суверенитета" страны со стороны НАТО. Лидер Незалежной же, по словам Столтенберга, хочет не поддержки, а полноправного членства в альянсе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности помешать Украине вступить в НАТО. Однако Москва способна минимизировать последствия такого развития событий, заметил официальный представитель Кремля.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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