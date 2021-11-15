НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Камчатке двух мужчин обвинили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

Причастность третьего подозреваемого к совершению преступления проверяется.

15 ноября, 01:04

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

На Камчатке следственные органы предъявили обвинение в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида двум мужчинам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней было возбуждено против трёх мужчин. В полицию мать пострадавшей обратилась спустя почти две недели после инцидента. О произошедшем она узнала после того, как на смарт-часы дочки поступило приглашение встретиться.

Школьники из Москвы устроили групповое изнасилование семиклассницы

Школьники из Москвы устроили групповое изнасилование семиклассницы

Обвинения предъявлены мужчинам 35 и 23 лет.

"По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года обвиняемые вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребёнком-инвалидом. Причастность третьего мужчины к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней проверяется", — отметили в ведомстве.

Также следствие установило предположительное место совершения преступления — это металлический гараж, принадлежащий одному из обвиняемых, которые свою вину отрицают.

В Москве тренер получил 14 лет колонии за надругательство над девочками

В Москве тренер получил 14 лет колонии за надругательство над девочками

Ранее Лайф рассказывал, что москвичка изнасиловала пришедшую поздравить её с днём рождения подругу. Перед этим они пропустили несколько бокалов алкоголя. Пострадавшая пыталась отбиться от любвеобильной приятельницы, но не смогла.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1