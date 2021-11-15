На Камчатке двух мужчин обвинили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

На Камчатке следственные органы предъявили обвинение в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида двум мужчинам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней было возбуждено против трёх мужчин. В полицию мать пострадавшей обратилась спустя почти две недели после инцидента. О произошедшем она узнала после того, как на смарт-часы дочки поступило приглашение встретиться.

Обвинения предъявлены мужчинам 35 и 23 лет.

"По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года обвиняемые вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребёнком-инвалидом. Причастность третьего мужчины к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней проверяется", — отметили в ведомстве.

Также следствие установило предположительное место совершения преступления — это металлический гараж, принадлежащий одному из обвиняемых, которые свою вину отрицают.