Четверо мужчин устроили погром в больнице под Тулой
По предварительным данным, это родственники одного из пациентов.
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В воскресенье четверо мужчин ворвались в здание городской клинической больницы в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Был инцидент в больнице, медики вроде не пострадали. Предположительно, четверо родственников одного из пациентов устроили скандал. Врачи вызвали полицию", — рассказал источник.
По данным "Интерфакса", нападавшие разбили телефон и сломали дверь.
Комментариев правоохранительных органов по факту происшествия пока не поступало.
Ранее под Саратовом пьяный пациент избил врача в поликлинике. У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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