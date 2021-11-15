Четверо мужчин устроили погром в больнице под Тулой

В воскресенье четверо мужчин ворвались в здание городской клинической больницы в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Был инцидент в больнице, медики вроде не пострадали. Предположительно, четверо родственников одного из пациентов устроили скандал. Врачи вызвали полицию", — рассказал источник.

По данным "Интерфакса", нападавшие разбили телефон и сломали дверь.

Комментариев правоохранительных органов по факту происшествия пока не поступало.