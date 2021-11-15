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Четверо мужчин устроили погром в больнице под Тулой

По предварительным данным, это родственники одного из пациентов.

15 ноября, 00:48

Фото © Pixabay

В воскресенье четверо мужчин ворвались в здание городской клинической больницы в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Был инцидент в больнице, медики вроде не пострадали. Предположительно, четверо родственников одного из пациентов устроили скандал. Врачи вызвали полицию", — рассказал источник.

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По данным "Интерфакса", нападавшие разбили телефон и сломали дверь.

Комментариев правоохранительных органов по факту происшествия пока не поступало.

Ранее под Саратовом пьяный пациент избил врача в поликлинике. У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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