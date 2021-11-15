Эксперт назвал самые опасные при аварии автомобили

Самый опасный при аварии автомобиль — это тот, в котором не пристёгнуты ремнями безопасности водитель и пассажиры, включая пассажиров на заднем сиденье. Об этом рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачёв. Вместе с тем он отметил, что некоторые производители до сих пор выпускают авто, с трудом набирающие три звезды в краш-тестах.

"Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хетчбэк Fiat 500", — отметил Горбачёв в беседе с агентством "Прайм", подчеркнув, что сейчас разница среди марок разных автомобилей в том, как они поглощают боковой и фронтальный удар, минимальная.

Также эксперт призвал не забывать, что автомобиль "держится за дорогу шинами". Зимой глубина протектора должна быть больше четырёх миллиметров, а летом более 1,6 миллиметра.