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Эксперт назвал самые опасные при аварии автомобили

Также Михаил Горбачёв призвал не забывать, что машина "держится за дорогу шинами".

15 ноября, 00:28
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Ka_1.3i_(16464630315).jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Самый опасный при аварии автомобиль — это тот, в котором не пристёгнуты ремнями безопасности водитель и пассажиры, включая пассажиров на заднем сиденье. Об этом рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачёв. Вместе с тем он отметил, что некоторые производители до сих пор выпускают авто, с трудом набирающие три звезды в краш-тестах.

"Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хетчбэк Fiat 500", — отметил Горбачёв в беседе с агентством "Прайм", подчеркнув, что сейчас разница среди марок разных автомобилей в том, как они поглощают боковой и фронтальный удар, минимальная.

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Также эксперт призвал не забывать, что автомобиль "держится за дорогу шинами". Зимой глубина протектора должна быть больше четырёх миллиметров, а летом более 1,6 миллиметра.

Ранее были названы самые ненадёжные подержанные автомобили. Автоэксперт Денис Мигаль отметил, что при покупке машины с пробегом стоит учитывать свои потребности, особенности региона, бюджет и техническое состояние автомобиля.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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