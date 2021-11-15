Стало известно, когда армия России получит первую систему стратегической ПРО С-550

Первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 поступит на вооружение в Российскую армию до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

"С-550 уже создана "в железе". Речь идёт о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы РФ. Её поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года", — сказал источник в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

По его словам, сначала планируется поставка бригадного комплекта С-550, где будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой, морского варианта системы не предполагается, заключил источник.