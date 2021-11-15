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Названа главная естественная угроза жизни на Земле

Подобные природные катастрофы уже случались в истории планеты.

14 ноября, 23:34

Фото © Pixabay

Главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Такое мнение в своей "Большой злой книге катастроф" выразил научный журналист датского портала Berlingske Ларс Хенрик Огор.

Эксперт напомнил, что 75 тысяч лет назад произошло извержение вулкана на острове Суматра.

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"Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана", — отмечает Огор.

По словам журналиста, вулкан выбросил столь огромную массу газов и пепла, что образовавшиеся в результате облака скрыли солнечный свет на большей части Азии, где наступила ночь. Затем последовала вулканическая зима, температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов.

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Журналист добавил, что, когда тепло вернулось в мир, то на Земле осталось всего несколько тысяч человек. Человечество превратилось в вымирающий вид, заключил Огор.

Ранее стало известно, что астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря. Небесный объект классифицируется учёными NASA как "потенциально опасный".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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