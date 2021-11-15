Названа главная естественная угроза жизни на Земле

Главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Такое мнение в своей "Большой злой книге катастроф" выразил научный журналист датского портала Berlingske Ларс Хенрик Огор.

Эксперт напомнил, что 75 тысяч лет назад произошло извержение вулкана на острове Суматра.

"Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана", — отмечает Огор.

По словам журналиста, вулкан выбросил столь огромную массу газов и пепла, что образовавшиеся в результате облака скрыли солнечный свет на большей части Азии, где наступила ночь. Затем последовала вулканическая зима, температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов.

Журналист добавил, что, когда тепло вернулось в мир, то на Земле осталось всего несколько тысяч человек. Человечество превратилось в вымирающий вид, заключил Огор.