Певец Авраам Руссо рассказал, что члены его семьи и близкие друзья умерли от коронавируса.

"Люди умирают как семечки. В мире очень страшные вещи происходят. В моей семье огромное количество людей, которых и похоронить пришлось, и переболели. Среди знакомых тоже. Умирают. И жалко этих людей. Каждая душа — это большая потеря", — сказал 52-летний артист в беседе с "Вечерней Москвой".

Сам Руссо привился от ковида в начале года. Он отметил, что чувствует себя отлично. Певец порекомендовал всем последовать его примеру.

"Просыпайтесь, ребята! Этот вирус не нужен вам", — добавил Руссо.