"Люди умирают как семечки": Авраам Руссо рассказал о смерти родных и друзей от ковида
Артист призвал граждан "проснуться" и вакцинироваться, как сделал он сам.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Певец Авраам Руссо рассказал, что члены его семьи и близкие друзья умерли от коронавируса.
"Люди умирают как семечки. В мире очень страшные вещи происходят. В моей семье огромное количество людей, которых и похоронить пришлось, и переболели. Среди знакомых тоже. Умирают. И жалко этих людей. Каждая душа — это большая потеря", — сказал 52-летний артист в беседе с "Вечерней Москвой".
Сам Руссо привился от ковида в начале года. Он отметил, что чувствует себя отлично. Певец порекомендовал всем последовать его примеру.
"Просыпайтесь, ребята! Этот вирус не нужен вам", — добавил Руссо.
Ранее стало известно, что отец певицы Жасмин умер от коронавируса сразу вслед за её бабушкой. Сначала его лечили в Дербенте, потом перевезли в Москву, но было уже слишком поздно.
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