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США поставили Украине 80 тонн боеприпасов

В американском посольстве заявили, что это "демонстрирует преданность Соединённых Штатов успеху стабильной, демократической и свободной" Незалежной.

15 ноября, 00:36

Фото © Twitter / USEmbassyKyiv

США в воскресенье поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Соединённых Штатов в Киеве.

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"Это была четвёртая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент Байден направил на Украину в августе", — говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

В посольстве добавили, что поставка боеприпасов "демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины".

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Напомним, третья партия военной помощи из США прибыла на Украину в конце октября. Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

Ранее Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки летального вооружения Украине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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