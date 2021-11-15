США поставили Украине 80 тонн боеприпасов

США в воскресенье поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Соединённых Штатов в Киеве.

"Это была четвёртая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент Байден направил на Украину в августе", — говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

В посольстве добавили, что поставка боеприпасов "демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины".

Напомним, третья партия военной помощи из США прибыла на Украину в конце октября. Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.