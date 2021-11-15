В Японии заподозрили третью за неделю вспышку птичьего гриппа

В Японии сообщили о подозрении на третью за неделю вспышку птичьего гриппа. Об этом пишет агентство Киодо.

Если после проведения генетических анализов подозрения подтвердятся, тогда вспышка станет третьей в стране за этот сезон и второй в префектуре Кагосима. Первый случай птичьего гриппа в данной префектуре был зафиксирован в субботу, 13 ноября. Отметим, что расстояние между двумя фермами составляет около двух с половиной километров.

На ферме, где подозревают заражение птичьим гриппом, находится порядка 11 тысяч кур.

В субботу в Кагосиме выявили первые случаи заболевания птичьим гриппом в этом сезоне. В результате было уничтожено 38,5 тысячи птиц, введён карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трёх километров вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, а также запрещён вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Это стало второй вспышкой заболевания в этом сезоне. Ранее в Японии зафиксировали заражение птичьим гриппом в префектуре Акита. Тогда пришлось уничтожить свыше 140 тысяч птиц.