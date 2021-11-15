Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска из-за миграционного кризиса
Этот вопрос будет обсуждаться 15 ноября в Брюсселе, где состоится плановое заседание Совета ЕС на уровне глав министерств иностранных дел.
Фото © ТАСС / Виктор Драчёв
Евросоюз может ввести санкции против минского аэропорта, гостиницы "Минск" и 20 белорусских чиновников из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Кроме того, под ограничения может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, 13 ноября приостановившая рейсы в Минск. По данным FT, санкции в отношении гостиницы ЕС может ввести, так как там якобы размещаются мигранты, которые пытаются попасть в Польшу.
Отмечается, что среди членов Евросоюза пока нет единого мнения по вопросу рестрикций против аэропорта из-за "существующих юридических сложностей". Вопрос будет обсуждаться 15 ноября в Брюсселе, где состоится плановое заседание Совета ЕС на уровне глав министерств иностранных дел.
Ранее Германия и Литва призвали ЕС к жёстким санкциям против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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