Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска из-за миграционного кризиса

Евросоюз может ввести санкции против минского аэропорта, гостиницы "Минск" и 20 белорусских чиновников из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, под ограничения может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, 13 ноября приостановившая рейсы в Минск. По данным FT, санкции в отношении гостиницы ЕС может ввести, так как там якобы размещаются мигранты, которые пытаются попасть в Польшу.