Стали известны семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

По результатам прошедших матчей отборочного этапа ЧМ-2022 определилось семь из 11 возможных соперников сборной России по футболу в стыковых играх за путёвку на мундиаль.

В заключительном туре квалификации наша национальная команда уступила Хорватии со счётом 0:1. Россияне не смогли напрямую пробиться на ЧМ-2022, в марте следующего года им предстоят стыковые матчи.

Помимо России в стыках уже точно сыграют сборные Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

В группах С, D, G и I 15 и 16 ноября пройдут игры последнего тура, после чего станут известны оставшиеся потенциальные соперники сборной России. Ими могут оказаться Италия или Швейцария (группа C), Финляндия или Украина (группа D), Нидерланды, Турция или Норвегия (группа G), Англия или Польша (группа I).