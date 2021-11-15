Стали известны семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022
Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября, а сами игры пройдут в марте следующего года.
Фото © ТАСС / AP
По результатам прошедших матчей отборочного этапа ЧМ-2022 определилось семь из 11 возможных соперников сборной России по футболу в стыковых играх за путёвку на мундиаль.
В заключительном туре квалификации наша национальная команда уступила Хорватии со счётом 0:1. Россияне не смогли напрямую пробиться на ЧМ-2022, в марте следующего года им предстоят стыковые матчи.
Помимо России в стыках уже точно сыграют сборные Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.
В группах С, D, G и I 15 и 16 ноября пройдут игры последнего тура, после чего станут известны оставшиеся потенциальные соперники сборной России. Ими могут оказаться Италия или Швейцария (группа C), Финляндия или Украина (группа D), Нидерланды, Турция или Норвегия (группа G), Англия или Польша (группа I).
Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября. Напрямую на ЧМ-2022 от Европы на данный момент квалифицировались сборные Сербии, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Хорватии и Германии.
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