Овечкин догнал Дацюка в списке лучших российских ассистентов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз". Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу столичных, а Овечкин догнал Павла Дацюка в списке лучших российских ассистентов в истории лиги. Теперь у обоих по 604 результативные передачи.

Первое место занимает Сергей Фёдоров (696), на втором Евгений Малкин (680), на третьем — Сергей Зубов (619).

Набрав два очка в матче с "пингвинами", Овечкин также сократил отставание от Матса Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ. Теперь россиянину не хватает всего трёх очков, чтобы догнать шведа, который с 1349 очками занимает 28-е место.