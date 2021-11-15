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Овечкин догнал Дацюка в списке лучших российских ассистентов НХЛ

Также Ови приблизился к Матсу Сундину в рейтинге лучших бомбардиров лиги.

15 ноября, 04:17

Фото © ТАСС / AP

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз". Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу столичных, а Овечкин догнал Павла Дацюка в списке лучших российских ассистентов в истории лиги. Теперь у обоих по 604 результативные передачи.

Первое место занимает Сергей Фёдоров (696), на втором Евгений Малкин (680), на третьем — Сергей Зубов (619).

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Набрав два очка в матче с "пингвинами", Овечкин также сократил отставание от Матса Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ. Теперь россиянину не хватает всего трёх очков, чтобы догнать шведа, который с 1349 очками занимает 28-е место.

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А ранее Овечкин поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ. Российский хоккеист забросил 742-ю шайбу за всё время игр в Национальной хоккейной лиге.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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