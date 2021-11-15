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"Поехали!": Джокович эмоционально отпраздновал выход Сербии на ЧМ-2022

Накануне команда победила на выезде Португалию и гарантировала себе путёвку в финальный турнир.

15 ноября, 08:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DjokerNole/status/1457469018823008256/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">djokernole</a></p>

Фото © Twitter / djokernole

Первая ракетка мира сербский Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход сборной Сербии в финальный этап чемпионата мира 2022 года по футболу. Соответствующее видео он выложил в "Твиттере".

Накануне сербские футболисты победили на выезде сборную Португалии со счётом 2:1. Они заняли первое место в отборочной группе А и пробились в финальный турнир.

"Поехали!" написал Джокович рядом с видео, на котором он громко кричит в камеру, а затем открывает окно, делясь своей радостью с прохожими.

Под роликом теннисист отметил футболистов сборной Сербии Александара Митровича, Душана Тадича, Душана Влаховича, Луку Йовича, а также главного тренера национальной команды Драгана Стойковича.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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