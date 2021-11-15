Первая ракетка мира сербский Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход сборной Сербии в финальный этап чемпионата мира 2022 года по футболу. Соответствующее видео он выложил в "Твиттере".

Накануне сербские футболисты победили на выезде сборную Португалии со счётом 2:1. Они заняли первое место в отборочной группе А и пробились в финальный турнир.

"Поехали!" — написал Джокович рядом с видео, на котором он громко кричит в камеру, а затем открывает окно, делясь своей радостью с прохожими.