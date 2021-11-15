"Поехали!": Джокович эмоционально отпраздновал выход Сербии на ЧМ-2022
Накануне команда победила на выезде Португалию и гарантировала себе путёвку в финальный турнир.
Фото © Twitter / djokernole
Первая ракетка мира сербский Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход сборной Сербии в финальный этап чемпионата мира 2022 года по футболу. Соответствующее видео он выложил в "Твиттере".
Накануне сербские футболисты победили на выезде сборную Португалии со счётом 2:1. Они заняли первое место в отборочной группе А и пробились в финальный турнир.
"Поехали!" — написал Джокович рядом с видео, на котором он громко кричит в камеру, а затем открывает окно, делясь своей радостью с прохожими.
ИДЕМООООО 🇷🇸🇷🇸🇷🇸@FSSrbije @DjokerNole pic.twitter.com/2jTiHkgz8J— Magdalena - Lena 1244 (@Magdalena_LenaP) November 14, 2021
Под роликом теннисист отметил футболистов сборной Сербии Александара Митровича, Душана Тадича, Душана Влаховича, Луку Йовича, а также главного тренера национальной команды Драгана Стойковича.
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