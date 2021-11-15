Россия завершит поставку Индии первого полка С-400 раньше срока
Индийские специалисты, которые будут заниматься эксплуатацией ПВО, уже окончили обучение и отправились на родину.
Фото © Рособоронэкспорт
Всё имущество первого полкового комплекта зенитной ракетной системы ПВО С-400 будет поставлено в Индию до конца 2021 года. Отгрузка первого дивизиона будет осуществляться с опережением графика, сообщил журналистам на оружейной выставке в Дубае гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах её дислокации", — отметил глава Рособоронэкспорта.
Он также добавил, что специалисты из Индии, которые будут заниматься эксплуатацией ПВО, уже завершили обучение и отправились на родину.
Ранее Лайф сообщал, что в России ведётся работа по созданию нового ракетного комплекса С-550. В Минобороны отметили, что президент РФ Владимир Путин указал на важность опережающего развития данного вооружения.
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