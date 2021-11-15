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Россия завершит поставку Индии первого полка С-400 раньше срока

Индийские специалисты, которые будут заниматься эксплуатацией ПВО, уже окончили обучение и отправились на родину.

15 ноября, 08:35
<p>Фото © <a href="http://roe.ru/catalog/protivovozdushnaya-oborona/zenitnye-raketnye-kompleksy-i-ustanovki/s-400-triumf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рособоронэкспорт</a></p>

Фото © Рособоронэкспорт

Всё имущество первого полкового комплекта зенитной ракетной системы ПВО С-400 будет поставлено в Индию до конца 2021 года. Отгрузка первого дивизиона будет осуществляться с опережением графика, сообщил журналистам на оружейной выставке в Дубае гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах её дислокации", отметил глава Рособоронэкспорта.

Он также добавил, что специалисты из Индии, которые будут заниматься эксплуатацией ПВО, уже завершили обучение и отправились на родину.

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Ранее Лайф сообщал, что в России ведётся работа по созданию нового ракетного комплекса С-550. В Минобороны отметили, что президент РФ Владимир Путин указал на важность опережающего развития данного вооружения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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