Россия завершит поставку Индии первого полка С-400 раньше срока

Всё имущество первого полкового комплекта зенитной ракетной системы ПВО С-400 будет поставлено в Индию до конца 2021 года. Отгрузка первого дивизиона будет осуществляться с опережением графика, сообщил журналистам на оружейной выставке в Дубае гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах её дислокации", — отметил глава Рособоронэкспорта.

Он также добавил, что специалисты из Индии, которые будут заниматься эксплуатацией ПВО, уже завершили обучение и отправились на родину.