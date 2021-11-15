В России могут повысить цены на водку и коньяк более чем на 7%

Минфин предлагает с 2022 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку с 243 рублей за пол-литра до 261, на коньяк — на 7,6%, с 446 до 480 рублей. Проект соответствующего документа размещён на федеральном портале проектов правовых актов.

Также министерство предлагает повысить минимальную розничную цену на бренди с 324 до 348 рублей, на пол-литра коньяка — с 446 до 480 рублей, на бренди и другой алкоголь, произведённый из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, — с 324 до 348 рублей (+7,4%). Стоимость ликёро-водочной продукции и прочего алкоголя крепче 28 градусов со следующего года тоже может повыситься. В этом году она составляет 191–348 рублей, её предлагается увеличить на 7,3% — до 205–372 рублей.