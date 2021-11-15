В России за сутки выявили 38 420 новых случаев заражения ковидом

В России за прошедшие сутки зафиксировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более двух с половиной тысяч человек не имели клинических проявлений болезни, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Лидером по-прежнему остаётся Москва. Там за вчерашний день выявили 3789 заболевших, в Санкт-Петербурге — 2968, в Московской области — 2666. Также в первую пятёрку вошли Самарская область (1789) и Крым (860). Всего с начала пандемии в 85 регионах России коронавирусом заразилось 9 109 094 человека.