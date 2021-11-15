Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации можно достигнуть за несколько недель

За несколько недель в России можно и нужно добиться необходимого уровня вакцинированного от коронавируса населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения", — добавил он в интервью ТАСС.