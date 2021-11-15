Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации можно достигнуть за несколько недель
При этом министр подчеркнул, что речь идёт не о принудительных мерах. Россиянам необходимо сделать прививку, чтобы не создавать угрозу другим.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
За несколько недель в России можно и нужно добиться необходимого уровня вакцинированного от коронавируса населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения", — добавил он в интервью ТАСС.
Ранее Лайф писал о том, что вакцинацию от ковида могут включить в нацкалендарь прививок до конца года. В Госдуме отметили, что главная цель законопроекта — определить порядок финансирования прививочной кампании.
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