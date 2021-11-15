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Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации можно достигнуть за несколько недель

При этом министр подчеркнул, что речь идёт не о принудительных мерах. Россиянам необходимо сделать прививку, чтобы не создавать угрозу другим.

15 ноября, 06:13
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв </p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

За несколько недель в России можно и нужно добиться необходимого уровня вакцинированного от коронавируса населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения", добавил он в интервью ТАСС.

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Ранее Лайф писал о том, что вакцинацию от ковида могут включить в нацкалендарь прививок до конца года. В Госдуме отметили, что главная цель законопроекта — определить порядок финансирования прививочной кампании.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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