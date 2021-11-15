В Москве выявили 3789 случаев заражения коронавирусом за сутки
Общее число заболевших с начала пандемии в столице достигло 1 898 951. А умерло в результате 1,73% от всех заразившихся.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве выявили 3789 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщил в понедельник федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших с начала пандемии в столице достигло 1 898 951 человека. Число летальных исходов из-за ковида за сутки составило 93 против 95 днём ранее. Всего в городе с начала пандемии умерло из-за ковида 32 780 человек. Это 1,73% от всех заразившихся.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве стартовала третья фаза исследования вакцины от ковида для подростков. Испытания проводятся на базе десяти поликлиник и двух детских больниц.
А в конце прошлой недели мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе всего за несколько дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях. Он отметил, что нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости.
Комментариев: 0