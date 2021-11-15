В Москве выявили 3789 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщил в понедельник федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших с начала пандемии в столице достигло 1 898 951 человека. Число летальных исходов из-за ковида за сутки составило 93 против 95 днём ранее. Всего в городе с начала пандемии умерло из-за ковида 32 780 человек. Это 1,73% от всех заразившихся.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве стартовала третья фаза исследования вакцины от ковида для подростков. Испытания проводятся на базе десяти поликлиник и двух детских больниц.