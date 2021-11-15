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Неизвестный порезал ножом двух человек в японской Фукусиме

Пострадавшие госпитализированы, подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.

15 ноября, 08:58
<p>Кадр из видео © NHK</p>

Кадр из видео © NHK

Двое человек ранены на железнодорожной станции в японском городе Фукусима в результате нападения неизвестного с ножом.

По данным японского телеканала NHK, пострадавшие — мужчина и 80-летняя женщина — госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Преступник пока не найден.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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