Неизвестный порезал ножом двух человек в японской Фукусиме

Двое человек ранены на железнодорожной станции в японском городе Фукусима в результате нападения неизвестного с ножом.

По данным японского телеканала NHK, пострадавшие — мужчина и 80-летняя женщина — госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Преступник пока не найден.

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