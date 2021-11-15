Неизвестный порезал ножом двух человек в японской Фукусиме
Пострадавшие госпитализированы, подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.
Кадр из видео © NHK
Двое человек ранены на железнодорожной станции в японском городе Фукусима в результате нападения неизвестного с ножом.
По данным японского телеканала NHK, пострадавшие — мужчина и 80-летняя женщина — госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Преступник пока не найден.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Санкт-Петербурга с молотком и ножами напал на автобус и умер при попытке сбежать. Буйный пассажир резал сиденья и себя, а потом головой разбил боковое стекло в салоне и вывалился наружу, ударившись об асфальт.
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