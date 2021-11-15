Заявку на экспресс-тестирование на коронавирус в Москве теперь можно заполнить онлайн

С 15 ноября у москвичей появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на CoViD-19. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подать заявку можно на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Пациенту нужно будет указать Ф. И. О., данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС либо ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. После заполнения необходимых граф в анкете сервис автоматически сформирует QR-код, который можно будет предъявить в любом из центров экспресс-тестирования перед сдачей анализа. Это поможет сэкономить время как самим желающим пройти диагностику, так и администраторам таких центров. Сдача тестов по-прежнему бесплатна.

"Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на CoViD-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс ещё удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате", — сообщила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за нерабочие дни ситуация с коронавирусом в городе улучшилась, но это не повод "сложить руки" — в столице сохраняются ограничения, введённые до "ковикул". Речь идёт о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также о самоизоляции пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.