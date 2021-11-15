"Белавиа" отказалась брать на рейсы из Дубая афганцев, иракцев, йеменцев и сирийцев
В связи с этим компания усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров по этому направлению.
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Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы в Минск из Дубая. Об этом сообщается в заявлении компании, размещённом на её сайте.
"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ с 14.11.2021 граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут принимать на рейсы, следующие из Дубая в Белоруссию", — говорится в заявлении.
В сообщении также отмечается, что в связи с этим "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая. В компании подчеркнули, что на протяжении многих лет она не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и никогда "не способствовала перевозке нелегальных мигрантов" в Белоруссию.
Ранее Лайф сообщал, что Belavia прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию. Уточняется, что пассажиры, подпадающие под запрет, могут получить полный возврат стоимости билета там, где его приобрели.
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