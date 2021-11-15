"Белавиа" отказалась брать на рейсы из Дубая афганцев, иракцев, йеменцев и сирийцев

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы в Минск из Дубая. Об этом сообщается в заявлении компании, размещённом на её сайте.

"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ с 14.11.2021 граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут принимать на рейсы, следующие из Дубая в Белоруссию", — говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что в связи с этим "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая. В компании подчеркнули, что на протяжении многих лет она не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и никогда "не способствовала перевозке нелегальных мигрантов" в Белоруссию.