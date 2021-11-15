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ЕС не станет вводить санкции против "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса

Ранее в авиакомпании опровергли причастность к перевозке беженцев в Белоруссию.

15 ноября, 09:11
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Российский государственный авиаперевозчик "Аэрофлот" не будет включён в перечень авиакомпаний, в отношении которых могут быть введены санкции из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете.

"ЕС сейчас не рассматривает включение "Аэрофлота" в чёрный список авиакомпаний", — сказал собеседник агентства перед началом заседания, на котором должен быть утверждён механизм рестрикций.

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Ранее газета Politico сообщила, что против "Аэрофлота" могут ввести санкции из-за мигрантов на границе Польши. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии. При этом в "Аэрофлоте" причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию опровергли. В Кремле же назвали идею введения подобных санкций безумием.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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