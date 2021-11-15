ЕС не станет вводить санкции против "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса

Российский государственный авиаперевозчик "Аэрофлот" не будет включён в перечень авиакомпаний, в отношении которых могут быть введены санкции из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете.