ЕС не станет вводить санкции против "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса
Ранее в авиакомпании опровергли причастность к перевозке беженцев в Белоруссию.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Российский государственный авиаперевозчик "Аэрофлот" не будет включён в перечень авиакомпаний, в отношении которых могут быть введены санкции из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете.
"ЕС сейчас не рассматривает включение "Аэрофлота" в чёрный список авиакомпаний", — сказал собеседник агентства перед началом заседания, на котором должен быть утверждён механизм рестрикций.
Ранее газета Politico сообщила, что против "Аэрофлота" могут ввести санкции из-за мигрантов на границе Польши. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии. При этом в "Аэрофлоте" причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию опровергли. В Кремле же назвали идею введения подобных санкций безумием.
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