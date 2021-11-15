Экс-глава Европарламента объяснил, почему Путина готовы ругать даже за плохую погоду
По мнению Шульца, к сложным проблемам нельзя подходить однобоко, нужно рассматривать вопрос с разных сторон.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Многие европейские политики и СМИ обвиняют Россию в повышении цен на энергоносители и желании "заморозить" Европу из-за политического устройства страны, считает бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.
"Россия — это страна, которая управляется из центра. Руководство страны имеет решающий голос и большое влияние. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей. Я убеждён, что к вопросам надо подходить со всех сторон", — объяснил глава Европарламента в интервью "Коммерсанту".
В ходе беседы Шульц пошутил, что раньше в Германии за плохую погоду ругали социал-демократов и он будет рад, если сейчас вину за дождь или снег будут перекладывать на Россию и президента РФ Владимира Путина.
Ранее Украина обвинила Россию в создании газового кризиса в Европе. По словам главы МИД Незалежной, дефицит голубого топлива на рынке свидетельствует, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок.
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