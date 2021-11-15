Россияне закупились на 33,3 млрд рублей во время распродажи 11.11 на AliExpress

Россияне основательно затарились во время распродажи 11.11 на AliExpress, потратив 33,3 млрд рублей. Всего в период скидок было сделано более 25,6 млн заказов — это следует из результатов исследования, оказавшихся в распоряжении Лайфа.

Так, оборот локального бизнеса превысил 13,4 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 136%. Ежедневная аудитория на 11 ноября превысила 12,5 млн человек, что является рекордом для AliExpress в России. Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в 4,5 раза по сравнению с распродажей прошлого года, достигнув 15,2 млн единиц. Лучшие результаты продаж показал магазин из России: его оборот за время распродажи превысил 1,3 млрд рублей.

"В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов — оборот локальной части вырос на 136%, что ещё раз подчёркивает наш последовательный курс на локализацию и то, что AliExpress — российская компания", — прокомментировал Дмитрий Сергеев, генеральный директор "AliExpress Россия".

Интересно, что активнее всего россияне заказывали еду, электронику, товары для праздников и свадеб, товары для животных и нижнее бельё. Популярными категориями во время распродажи оказались также товары для дома и сада, электроника и телефоны, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и аксессуары, запчасти для автомобилей и мотоциклов, инструменты, спортивные товары и женская одежда, товары для животных и мебель.

А вот самым трендовым товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда. В топ-10 вошли: бумага А4, кашемировые нитки для вязания, пробка для ванной, смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 GB, разноцветный бисер для плетения, смартфон Samsung Galaxy a03s 32GB, таблетки для посудомоечной машины, накладные ресницы, шнурки без необходимости завязывания и чипсы Lays с крабом.

Кстати, чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.