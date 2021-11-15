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"Будут все цвета российского триколора": Утверждена форма сборной России на Олимпиаде в Пекине

Соревнования пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Участники Игр разыграют 109 комплектов медалей.

15 ноября, 09:08
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что форма российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине будет в цветах национального триколора. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Форму на Олимпийские игры мы окончательно утвердили неделю назад и согласовали её. Были сложности, но мы смогли убедить коллег. Там будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР", — отметил Поздняков.

Почти 600 спортсменов вошли в расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине

Почти 600 спортсменов вошли в расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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