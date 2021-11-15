"Будут все цвета российского триколора": Утверждена форма сборной России на Олимпиаде в Пекине
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Участники Игр разыграют 109 комплектов медалей. Соревнования пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что форма российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине будет в цветах национального триколора. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
"Форму на Олимпийские игры мы окончательно утвердили неделю назад и согласовали её. Были сложности, но мы смогли убедить коллег. Там будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР", — отметил Поздняков.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.