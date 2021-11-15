Во Владивостоке участники свадебного кортежа перегородили дорогу и устроили стрельбу. Видео © VK/Патруль

Во Владивостоке участники свадьбы организовали праздничный кортеж на дороге, мешали движению других машин и стреляли в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

"Полиция проверяет видеозапись, размещённую в социальных сетях: несколько иномарок <...> передвигаются с включёнными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух", — говорится в сообщении.

В полиции уже установили личности некоторых участников свадебного переполоха. Там также призвали граждан, ставших очевидцами этих событий, сообщить детали произошедшего для проведения объективного расследования.