Во Владивостоке участники свадебного кортежа перегородили дорогу и устроили стрельбу
В полиции призвали местных жителей, которые стали очевидцами инцидента, помочь в объективном расследовании.
Скриншот из видео © VK/Патруль
Во Владивостоке участники свадебного кортежа перегородили дорогу и устроили стрельбу. Видео © VK/Патруль
Во Владивостоке участники свадьбы организовали праздничный кортеж на дороге, мешали движению других машин и стреляли в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
"Полиция проверяет видеозапись, размещённую в социальных сетях: несколько иномарок <...> передвигаются с включёнными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух", — говорится в сообщении.
В полиции уже установили личности некоторых участников свадебного переполоха. Там также призвали граждан, ставших очевидцами этих событий, сообщить детали произошедшего для проведения объективного расследования.
Свадебные кортежи со стрельбой — не редкость в российских регионах. Так, в последний раз аналогичный случай произошёл в городе Волжском Волгоградской области. В результате были задержаны двое местных жителей 21 и 20 лет.
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