Польша призвала отстранить Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях

Вице-премьер Правительства Польши Петр Глиньский призвал отстранить Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает Polska Times.

Он считает эти две страны виновными в возникновении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. При этом президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь в нормализации обстановки.

"Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций и отстранение их от участия в спортивных соревнованиях. Это режимы, которые действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления", — сказал Глиньский.