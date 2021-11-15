Названы отличия перспективной ЗРК С-550 от её предшественников
Ранее сообщалось, что новейшее оружие сможет эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новая зенитная ракетная система С-550 будет отличаться от своих предшественников С-400 и С-500 увеличенной дальностью обнаружения и возможностью перехвата любых целей.
"Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись с тем, чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550. За рубежом на экспорт мы пока её не презентовали", — сказал он в рамках международного авиасалона Dubai Airshow.
Ранее Минобороны РФ сообщило о работе над созданием новой зенитной ракетной системы С-550. Президент РФ Владимир Путин дал распоряжения по поводу ЗРС на совещаниях в Сочи 1–3 ноября.
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