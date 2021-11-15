Названы отличия перспективной ЗРК С-550 от её предшественников

"Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись с тем, чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550. За рубежом на экспорт мы пока её не презентовали", — сказал он в рамках международного авиасалона Dubai Airshow.