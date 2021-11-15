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Мишустин поручил главам регионов ускорить темпы вакцинации от ковида

Также председатель правительства призвал местные власти обеспечить соблюдение ограничительных мер.

15 ноября, 13:24
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/gov?z=photo-112292509_457260928/wall-112292509_26643" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © VK / Правительство России

Главы регионов должны взять борьбу с коронавирусом под личный контроль и ускорить темпы вакцинации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

"Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане", сказал Мишустин.

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В Кремле заявили, что в регионах оперативно компенсируют нехватку вакцин от ковида

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что за последнюю неделю темпы вакцинации в стране выросли на 6%. За последние семь дней прививку от коронавируса сделало более 3216 млн человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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