Мишустин поручил главам регионов ускорить темпы вакцинации от ковида
Также председатель правительства призвал местные власти обеспечить соблюдение ограничительных мер.
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Главы регионов должны взять борьбу с коронавирусом под личный контроль и ускорить темпы вакцинации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
"Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане", — сказал Мишустин.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что за последнюю неделю темпы вакцинации в стране выросли на 6%. За последние семь дней прививку от коронавируса сделало более 3216 млн человек.
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