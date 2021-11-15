Мишустин поручил главам регионов ускорить темпы вакцинации от ковида

Главы регионов должны взять борьбу с коронавирусом под личный контроль и ускорить темпы вакцинации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

"Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане", — сказал Мишустин.