Названо условие выдачи QR-кодов россиянам, бессимптомно переболевшим ковидом
При этом в Госдуме отметили, что предстоит определиться, какое число антител от инфекции считать нормой.
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Бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код при наличии положительного ПЦР-теста и таким образом не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат", — сказал он в беседе с "Интерфаксом".
Он также отметил, что в инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт пока нет речи о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов. Дело в том, что тест-систем много и пока непонятно, какое число антител считать большим, а какое небольшим.
"Объективно оценить уровень иммунитета по одному анализу на антитела не представляется возможным. Из этих антител в реальности количество вирус-нейтрализующих антител может быть в разы меньше, чем общее количество антиковидных антител", — объяснил Хубезов.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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