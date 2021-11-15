Названо условие выдачи QR-кодов россиянам, бессимптомно переболевшим ковидом

Бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код при наличии положительного ПЦР-теста и таким образом не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат", — сказал он в беседе с "Интерфаксом".

Он также отметил, что в инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт пока нет речи о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов. Дело в том, что тест-систем много и пока непонятно, какое число антител считать большим, а какое небольшим.