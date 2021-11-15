Россия оказалась на четвёртом месте в мире по количеству тестов на коронавирус
Наши граждане проходят диагностику намного активнее, чем население Европы, где уровень заболеваемости по-прежнему остаётся высоким.
Фото © ТАСС / Julian Stratenschulte / dpa
Россия находится на четвёртом месте по общему числу проведённых тестов на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.
"Тестирование — важный компонент, который позволяет нам выявлять заболевание, сегодня Российская Федерация находится на четвёртом месте в мире по общему количеству тестов и в первой десятке по количеству тестов на 100 тысяч населения. Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости и эпидпроцесса в Европе", — заметила она.
Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более двух с половиной тысяч человек не имели клинических проявлений болезни. Лидером по заболеваемости по-прежнему остаётся Москва. Там за вчерашний день выявили 3789 заболевших, в Санкт-Петербурге — 2968, в Московской области — 2666. Также в первую пятёрку вошли Самарская область (1789) и Крым (860).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала единственный регион, где сегодня растёт заболеваемость коронавирусом.
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