Россия оказалась на четвёртом месте в мире по количеству тестов на коронавирус

Россия находится на четвёртом месте по общему числу проведённых тестов на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.

"Тестирование — важный компонент, который позволяет нам выявлять заболевание, сегодня Российская Федерация находится на четвёртом месте в мире по общему количеству тестов и в первой десятке по количеству тестов на 100 тысяч населения. Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости и эпидпроцесса в Европе", — заметила она.