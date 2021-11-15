Попова назвала единственный регион, где сегодня растёт заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в настоящее время растёт только в Амурской области, в остальных российских регионах ситуация стабилизируется. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.

"У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, — это Амурская область. Во всех остальных субъектах мы отмечаем стабилизацию эпидситуации и снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания", — уточнила она.

Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более двух с половиной тысяч человек не имели клинических проявлений болезни. Лидером по заболеваемости по-прежнему остаётся Москва. Там за вчерашний день выявили 3789 заболевших, в Санкт-Петербурге — 2968, в Московской области — 2666. Также в первую пятёрку вошли Самарская область (1789) и Крым (860).