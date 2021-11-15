Мишустин: О противопоказаниях к вакцинации может сказать только врач

О противопоказаниях к вакцинации от коронавируса может сказать только врач. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

"Сегодня вакцина — это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем. О противопоказаниях может сказать только врач, лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки", — сказал премьер.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз.