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Мишустин: О противопоказаниях к вакцинации может сказать только врач

По словам премьера, для медицинского отвода от прививки против коронавируса нужны достаточно серьёзные основания.

15 ноября, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов/POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов/POOL

О противопоказаниях к вакцинации от коронавируса может сказать только врач. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

"Сегодня вакцина — это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем. О противопоказаниях может сказать только врач, лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки",  сказал премьер.

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Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз.

Лайф уже писал, что иммунологи раскрыли способ получения ударной дозы антител к ковиду. Если у организма нет контакта с инфекцией, ему незачем держать защиту, а также тратить энергию и белок.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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