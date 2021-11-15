Мурашко заявил об эффективности QR-кодов в ситуации с коронавирусом

Введённая система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов даёт высокую эффективность, она показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости", — сказал он.