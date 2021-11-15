Мурашко заявил об эффективности QR-кодов в ситуации с коронавирусом
На днях правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
Введённая система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов даёт высокую эффективность, она показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости", — сказал он.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко эту идею поддержал, правда, с некоторыми оговорками.
Напомним, что на днях правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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