Политолог объяснил решение Польши построить стену на границе

Политолог Александр Носович порассуждал о мотивах Польши, решившей построить стену на границе с Белоруссией. Он отметил, что для Варшавы забор имеет в том числе как политическое, так и идеологическое значение.

"Это политический и даже идеологический аспект. Польша считает себя "защитником" Европы от "угрозы с Востока". Традиционно под "угрозой с Востока" понималась Россия, теперь под ней подразумеваются ещё Белоруссия и Лукашенко", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.