Политолог объяснил решение Польши построить стену на границе
По мнению эксперта, Варшава считает себя "защитником" Европы от "угрозы с Востока".
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Политолог Александр Носович порассуждал о мотивах Польши, решившей построить стену на границе с Белоруссией. Он отметил, что для Варшавы забор имеет в том числе как политическое, так и идеологическое значение.
"Это политический и даже идеологический аспект. Польша считает себя "защитником" Европы от "угрозы с Востока". Традиционно под "угрозой с Востока" понималась Россия, теперь под ней подразумеваются ещё Белоруссия и Лукашенко", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.
Кроме того, по мнению Александра Носовича, Варшава и прибалтийские страны попытаются использовать эту ситуацию, чтобы получить дополнительные финансовые вливания от Евросоюза. Он напомнил, что Литва с Латвией тоже хотят построить заборы для "защиты Европы от угрозы с Востока".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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