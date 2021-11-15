"Яндекс" удалил свой Telegram-бот, рассылавший пользователям спам
Компания принесла юзерам свои извинения за доставленные неудобства.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Спам-сообщения, которые 14 ноября стали получать пользователи от официального бота "Квиз Яндекс Плюс" в "Телеграме", были отправлены хостингом, который использовала компания для размещения бота.
"Как только это произошло, мы в течение часа удалили бота и больше не будем работать с данным хостингом. Пользовательские данные не пострадали, так как для старта квиза не нужно было их вводить", — сообщили "Газете.ru" в пресс-службе "Яндекса".
Также компания принесла свои извинения всем пользователям, которых коснулась рассылка спама.
Ранее IT-специалист рассказала, зачем хакерам украденные с телефонов россиян данные. По её словам, эта информация позволяет преступникам реализовать другие схемы, в которых применяются методы социальной инженерии.
Комментариев: 0