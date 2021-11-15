Российская фигуристка Загорски перенесла смертельное заболевание и вернулась к тренировкам

Российская фигуристка Тиффани Загорски вернулась к тренировкам после того, как перенесла пневмококковый менингит. Об этом РИА "Новости" рассказали тренеры спортсменки.

"Тиффани начала потихонечку тренироваться на льду, в облегчённом режиме, но пока рано говорить о сроках её полного восстановления, а соответственно, и по турнирам. Стараемся подготовиться к чемпионату России", — заявил собеседник агентства.

В тренерском штабе также заметили, что пока не форсируют подготовку фигуристки из-за запрета врачей и дают ей нагрузки максимально аккуратно.