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Российская фигуристка Загорски перенесла смертельное заболевание и вернулась к тренировкам

Из-за запрета врачей тренеры не спешат форсировать её подготовку и дают ей нагрузки очень аккуратно.

15 ноября, 11:48

Фото © VK / Tiffani Zagorski

Российская фигуристка Тиффани Загорски вернулась к тренировкам после того, как перенесла пневмококковый менингит. Об этом РИА "Новости" рассказали тренеры спортсменки.

"Тиффани начала потихонечку тренироваться на льду, в облегчённом режиме, но пока рано говорить о сроках её полного восстановления, а соответственно, и по турнирам. Стараемся подготовиться к чемпионату России", — заявил собеседник агентства.

В тренерском штабе также заметили, что пока не форсируют подготовку фигуристки из-за запрета врачей и дают ей нагрузки максимально аккуратно.

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Добавим, что Тиффани Загорски выступает в паре с Джонатаном Гурейро. Из-за заболевания спортсменки пара пропускает этапы Гран-при этого сезона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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