В ГД упрекнули вице-премьера Польши в слабоумии из-за призыва лишить Россию спортивных турниров

По мнению собеседника Лайфа, никто из европейских политиков всерьёз рассматривать эти глупости не станет.

Депутат Государственной думы Олег Морозов прокомментировал в беседе с Лайфом призыв вице-премьера Правительства Польши Петра Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях из-за ситуации с мигрантами, упрекнув его в слабоумии.

"Говорить всякие глупости не запретишь европейским политикам, в том числе этому господину. Если такое решение будет принято, то мы понимаем, что мы вообще обнуляем значимость мирового спорта, а завтра установят табу на ЖД-транзит, а послезавтра запретят на солнечный свет смотреть" — недоумевает собеседник Лайфа.

По мнению Олега Морозова, данное заявление — глупость, которую не стоит обсуждать, поскольку такие вещи заявляют люди, несерьёзно относящиеся к мировой политике, а если это так, то нужно садиться за стол переговоров и разрешать миграционный кризис.

"Грозить, что мы вас на футбол не пустим или ещё куда-то, если вы этих беженцев обратно в Ирак не вышвырните, это из области политических фантазий, которые свидетельствуют о нехорошем состоянии серого вещества у данного господина. Можно сколько угодно заявлять подобные безумства, но верится, что никто из европейских политиков всерьёз рассматривать эти глупости не станет", — считает депутат.

Кроме того, собеседник Лайфа отметил, что призыв об отстранении — это попытка повышения градуса русофобских настояний и напряжённости, а на острие этой политики Польша и Прибалтика.