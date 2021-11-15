Мигранты собрались на штурм польской границы, для их сдерживания привлекли вертолёт и водомёты
Однако пока никаких радикальных попыток со стороны беженцев не принималось, на стороне Варшавы тоже заняли выжидательную позицию.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Мигранты решили штурмом взять КПП на польско-белорусской границе. Видео © Telegram / SHOT
Ситуация на польско-белорусской границе вновь обострилась. Мигранты решили прорваться на территорию европейского государства силой и уже начали штурм пункта пропуска Брузги. Образовалась давка, пишет телеграм-канал SHOT.
Для препятствования беженцам польские силовики подогнали машину с водомётом и подняли в воздух вертолёт. Сами военные встали в организованную цепочку. Пока явных попыток прорваться в Польшу мигранты не предпринимали, ограничившись сломанным забором со стороны Белоруссии.
Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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