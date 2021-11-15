Мигранты собрались на штурм польской границы, для их сдерживания привлекли вертолёт и водомёты

Ситуация на польско-белорусской границе вновь обострилась. Мигранты решили прорваться на территорию европейского государства силой и уже начали штурм пункта пропуска Брузги. Образовалась давка, пишет телеграм-канал SHOT .

Для препятствования беженцам польские силовики подогнали машину с водомётом и подняли в воздух вертолёт. Сами военные встали в организованную цепочку. Пока явных попыток прорваться в Польшу мигранты не предпринимали, ограничившись сломанным забором со стороны Белоруссии.