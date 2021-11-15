Польша не сообщала Посольству РФ о предъявлении обвинений задержанным россиянам

Посольство России в Польше не получало официального уведомления от польских властей о предъявлении гражданам РФ обвинений в содействии нелегальной миграции, сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

"Польские власти нас официально не уведомляли о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции. Обращений наших граждан в российские консульские учреждения в Польше с просьбой оказать консульскую помощь по данному факту также не поступало", — пояснил он.