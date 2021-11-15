Детский омбудсмен отреагировала на петицию о "спасении" студентки-вундеркинда из МГУ
Авторы обращения посчитали, что во время эфира на ТВ девочка выглядела измученной: бледная, тёмные круги под глазами, губы обкусаны, на лице ссадина.
Фото предоставлено Лайфу
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала Лайфу, что ей известно о петиции, которую написали россияне, с просьбой к органам опеки проверить семью девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой. В соответствующие органы уже направлены запросы от омбудсмена, но вмешиваться в семью она не спешит.
"Нам важно сейчас собрать всю общую информацию по этой семье, чтобы потом уже принимать решения по дальнейшему участию в семье данной девочки. Мы считаем, что мнение должно быть экспертное и одной петиции, которая появилась в Интернете, мало. И сейчас вот такую расширенную, объёмную информацию мы получим, после этого будем выстраивать наши дальнейшие шаги", — объяснила Львова-Белова.
Омбудсмен подчеркнула, что "заходить в семью — это аккуратный момент", тем более когда это происходит, потому что какие-то люди посчитали, что такое воспитание неправильное и что девочку нужно спасать. По её словам, сперва нужно понять, какая ситуация на самом деле, собрав информацию ото всех. Потом тема будет обсуждаться с профильными экспертами и будет решаться вопрос, необходимо ли вмешательство и в какой форме.
Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
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